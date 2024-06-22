Дядя Фьюри дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа

Дядя британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Питер Фьюри дал прогноз на поединок между Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэлем Дюбуа (21-2; 20 КО). Его слова цитирует YouTube канал Boxing Social:

"Это очень интересное сражение. Безусловно, они оба могут ударить. Необходимо выбрать Джошуа, потому что он имеет опыт, резкость и быстроту. Он держится на этом уровне, очень высоком уровне. Но Дюбуа тоже стал гораздо лучше в своих последних боях. Это все равно опасный бой для Джошуа. Но нужно отдать ему предпочтение, исходя из опыта. Однако Дюбуа – мощный панчер, а они дерутся в маленьких перчатках. Произойти может все, что угодно" – сказал Питер.