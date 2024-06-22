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Жена Усика показала младшую дочь. Фото

Бокс
Обновлено

Просто ангел

Жена Усика показала младшую дочь. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского супертяжа, абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новым фото. Она показала младшую дочь их семьи – Марию. Соответствующий снимок Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Жена Усика показала младшую дочь. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина показала фото с матча Украина-Словакия.

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