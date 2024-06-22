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Жена Усика показала младшую дочь. Фото
Просто ангел
Жена украинского супертяжа, абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новым фото. Она показала младшую дочь их семьи – Марию. Соответствующий снимок Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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