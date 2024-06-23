  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Чисора: Усик заслуженно победил Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чисора: Усик заслуженно победил Фьюри

Бокс
Обновлено

Здравая мысль

Чисора: Усик заслуженно победил Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Дерек Чисора прокомментировал поражение своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) в поединке против абсолютного чемпиона мира, украинца Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует talkSport:

"Это был отличный поединок. Я смотрел его из рингсайда. Усик победил заслуженно. Мы хотели, чтобы Фьюри стал победителем боя, но этого не произошло, потому что Тайсон был не готов. Усик напротив, хотел победить и сделал это.

Александр ранее говорил, что еще в 2012 году начал готовиться к бою с Фьюри, это очень сильные слова. Усик отлично боксировал. Единственное, что меня удивило, это то, что рефери очень долго отсчитывал нокдаун" – сказал британец.

Напомним, что ранее жена Усика показала младшую дочь.

По теме
yellow-arrow
Жена Усика показала младшую дочь. Фото
yellow-arrow
Дядя Фьюри дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа
yellow-arrow
Экс-чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко-Дэвис
Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости