Чисора: Усик заслуженно победил Фьюри

Британский супертяж Дерек Чисора прокомментировал поражение своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) в поединке против абсолютного чемпиона мира, украинца Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует talkSport:

"Это был отличный поединок. Я смотрел его из рингсайда. Усик победил заслуженно. Мы хотели, чтобы Фьюри стал победителем боя, но этого не произошло, потому что Тайсон был не готов. Усик напротив, хотел победить и сделал это.

Александр ранее говорил, что еще в 2012 году начал готовиться к бою с Фьюри, это очень сильные слова. Усик отлично боксировал. Единственное, что меня удивило, это то, что рефери очень долго отсчитывал нокдаун" – сказал британец.