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Промоутер Джошуа: Усик – великий боксер своего поколения

Бокс
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Святая истина

Промоутер Джошуа: Усик – великий боксер своего поколения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн расказал, что нужно сделать его подопечному, супертяжу Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) для того, чтобы вписать свое имя в историю мирового спорта. Слова специалиста цитирует Boxing247:

"Джошуа нужен бой с Фьюри, также Джошуа должен победить Усика. Усик – великий боксер своего поколения. Александр – абсолютный чемпион мира. Если он снова победит Фьюри, тогда по поводу его статуса величайшего хевивейтра ХХ века не может быть никаких споров, если только Джошуа не вернется и не отнимет это у него.

ЭйДжею нужны только победы над Усиком, Фьюри и снова стать чемпионом. В таком случае его можно поставить рядом с Льюисом, Тайсоном, Али и Форманом. Джошуа очень хочет этого" – сказал Хирн.

Напомним, что ранее Чисора прокомментировал победу Усика над Фьюри.

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