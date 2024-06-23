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Промоутер Джошуа: Усик – великий боксер своего поколения
Святая истина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн расказал, что нужно сделать его подопечному, супертяжу Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) для того, чтобы вписать свое имя в историю мирового спорта. Слова специалиста цитирует Boxing247:
"Джошуа нужен бой с Фьюри, также Джошуа должен победить Усика. Усик – великий боксер своего поколения. Александр – абсолютный чемпион мира. Если он снова победит Фьюри, тогда по поводу его статуса величайшего хевивейтра ХХ века не может быть никаких споров, если только Джошуа не вернется и не отнимет это у него.
ЭйДжею нужны только победы над Усиком, Фьюри и снова стать чемпионом. В таком случае его можно поставить рядом с Льюисом, Тайсоном, Али и Форманом. Джошуа очень хочет этого" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее Чисора
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