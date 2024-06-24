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IBF сняла санкции с российского бокса
Отстранение действовало с марта 2022 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Международная боксёрская федерация (IBF) сняла санкции с российского бокса. Об этом написал генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов после турнира 22 июня.
По информации источника, решение было принято в середине июня. Данные санкции действовали с марта 2022 года. В данный момент в связи с вышеупомянутым решением уже происходят изменения в рейтингах.
Напомним, в 2024 году Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) также сняла санкции с российского бокса.
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Источник:Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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Gican85 (Киев)
24.06.2024 в 19:09
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