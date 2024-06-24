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IBF сняла санкции с российского бокса

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Отстранение действовало с марта 2022 года

IBF сняла санкции с российского бокса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная боксёрская федерация (IBF) сняла санкции с российского бокса. Об этом написал генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов после турнира 22 июня.

По информации источника, решение было принято в середине июня. Данные санкции действовали с марта 2022 года. В данный момент в связи с вышеупомянутым решением уже происходят изменения в рейтингах.

Напомним, в 2024 году Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) также сняла санкции с российского бокса.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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Gican85 (Киев)
24.06.2024 в 19:09
Непонятно прчему сняли, как и то, почему пременили
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
24.06.2024 в 19:09
Непонятно прчему сняли, как и то, почему пременили
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.06.2024 в 18:43
ідари..
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