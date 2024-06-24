Международная боксёрская федерация (IBF) сняла санкции с российского бокса. Об этом написал генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов после турнира 22 июня.

По информации источника, решение было принято в середине июня. Данные санкции действовали с марта 2022 года. В данный момент в связи с вышеупомянутым решением уже происходят изменения в рейтингах.

Напомним, в 2024 году Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) также сняла санкции с российского бокса.