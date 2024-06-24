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Роберт Гарсия: Ломаченко – боксер, у которого нет страха
Тренер высказался о возможном бое с Джервонтой Дэвисом
Фото: ringside24.com
Американский тренер Роберт Гарсия высказался о возможном бое между обладателем титулов IBF и IBO в легком весе Василием Ломаченко (18-3, 12 КО) и чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 КО).
"5-6 лет назад я бы сразу выбрал Ломаченко. Теперь может быть очень сложно. Я должен предпочесть Джервонту, учитывая возраст Ломаченко и габариты.
Но у Ломаченко есть отличные навыки. Ломаченко – боксер, у которого нет страха, он будет в прекрасной форме.
Если Ломаченко сразится грамотно, если будет знать, как выиграть несколько первых раундов, а потом правильно проведет остальные раунды, то есть шанс.
Ломаченко – очень умный парень, но я думаю, что мощь Дэвиса окажется ему не по зубам", – сказал Гарсия.
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