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Роберт Гарсия: Ломаченко – боксер, у которого нет страха

Бокс

Тренер высказался о возможном бое с Джервонтой Дэвисом

Роберт Гарсия: Ломаченко – боксер, у которого нет страха

Фото: ringside24.com

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Американский тренер Роберт Гарсия высказался о возможном бое между обладателем титулов IBF и IBO в легком весе Василием Ломаченко (18-3, 12 КО) и чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 КО).

"5-6 лет назад я бы сразу выбрал Ломаченко. Теперь может быть очень сложно. Я должен предпочесть Джервонту, учитывая возраст Ломаченко и габариты.

Но у Ломаченко есть отличные навыки. Ломаченко – боксер, у которого нет страха, он будет в прекрасной форме.

Если Ломаченко сразится грамотно, если будет знать, как выиграть несколько первых раундов, а потом правильно проведет остальные раунды, то есть шанс.

Ломаченко – очень умный парень, но я думаю, что мощь Дэвиса окажется ему не по зубам", – сказал Гарсия.

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Василий Ломаченко Роберт Гарсия
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Источник:
Fight Hub TV
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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