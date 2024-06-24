  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Боб Арум: Я предполагаю, что в реванше Усик - Фьюри будут некоторые изменения
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боб Арум: Я предполагаю, что в реванше Усик - Фьюри будут некоторые изменения

Бокс

Промоутер поделился ожиданиями от предстоящего реванша

Боб Арум: Я предполагаю, что в реванше Усик - Фьюри будут некоторые изменения

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Боб Арум, сопромоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, поделился мнением о реванше между своим подопечным и украинцем Александром Усиком, который должен состояться в декабре нынешнего года. В первом бою раздельным решением судей победу одержал Усик.

"Я предполагаю, что будут некоторые изменения. Но всё будет зависеть от Тайсона и Шугара Хилла Стюарда – тренера, которого я сильно уважаю. Так что да, я ожидаю определённых изменений, но не знаю, насколько значимыми они будут.

Я был в Эр-Рияде, и тогда мне казалось, что бой будет очень близким. Ведь я знаю Усика с тех пор, как он перешёл в профессионалы. Я знал, что он хороший и решительный боец. Я следил за его карьерой, поскольку он хороший друг Ломаченко и они всегда были вместе", – приводит слова Арума Sky Sports.

По теме
yellow-arrow
Роберт Гарсия: Ломаченко – боксер, у которого нет страха
yellow-arrow
IBF сняла санкции с российского бокса
yellow-arrow
Промоутер Джошуа: Усик – великий боксер своего поколения
Александр Усик Тайсон Фьюри Боб Арум
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости