Боб Арум: Я предполагаю, что в реванше Усик - Фьюри будут некоторые изменения

Боб Арум, сопромоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, поделился мнением о реванше между своим подопечным и украинцем Александром Усиком, который должен состояться в декабре нынешнего года. В первом бою раздельным решением судей победу одержал Усик.

"Я предполагаю, что будут некоторые изменения. Но всё будет зависеть от Тайсона и Шугара Хилла Стюарда – тренера, которого я сильно уважаю. Так что да, я ожидаю определённых изменений, но не знаю, насколько значимыми они будут.

Я был в Эр-Рияде, и тогда мне казалось, что бой будет очень близким. Ведь я знаю Усика с тех пор, как он перешёл в профессионалы. Я знал, что он хороший и решительный боец. Я следил за его карьерой, поскольку он хороший друг Ломаченко и они всегда были вместе", – приводит слова Арума Sky Sports.