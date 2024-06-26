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Больше не абсолютный чемпион мира. Александр Усик освободил титул IBF в супертяжелом весе

Бокс

Боксер сообщил об этом в соцсети

Больше не абсолютный чемпион мира. Александр Усик освободил титул IBF в супертяжелом весе

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

37-летний украинский боксер Александр Усик объявил, что сделал вакантным титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Теперь за этот пояс Этот пояс будет на кону боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который должен состояться 21 сентября в Лондоне. Поединок должен быть официально объявлен до конца июня.

"Энтони и Даниэль, слушайте. Я знаю, титул IBF - важен для вас. Поэтому это мой подарок вам на 21 сентября", - сказал Александр в своем сообщении.

Напомним, что Усик ранее планировал сохранить пояс до боя против Фьюри, а теперь он потеряет статус абсолютного чемпиона мира.

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