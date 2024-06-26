Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майк Тайсон встретился с Роналдо
Боксер опубликовал фото с бразильским футболистом
Getty Images
Американский боксёр Майк Тайсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с легендарным бразильским футболистом Роналдо.
"Феномен и Железный Майк", — подписал фото Тайсон.
Тайсон за время профессиональной карьеры принял участие в 58 боях, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с участием знаменитого спортсмена были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, в каком комплекте формы сборная Украины выйдет на матч с Бельгией
- Поменьше пропускать, поменьше карточек. Задания сборной Украины в борьбе за выход с третьего места
- Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч Евро-2024 против Бельгии
- Дядя Фьюри дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн