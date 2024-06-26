Майк Тайсон встретился с Роналдо

Американский боксёр Майк Тайсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с легендарным бразильским футболистом Роналдо.

"Феномен и Железный Майк", — подписал фото Тайсон.

Тайсон за время профессиональной карьеры принял участие в 58 боях, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с участием знаменитого спортсмена были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.