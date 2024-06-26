  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майк Тайсон встретился с Роналдо
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Тайсон встретился с Роналдо

Бокс

Боксер опубликовал фото с бразильским футболистом

Майк Тайсон встретился с Роналдо

Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксёр Майк Тайсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с легендарным бразильским футболистом Роналдо.

"Феномен и Железный Майк", — подписал фото Тайсон.

Тайсон за время профессиональной карьеры принял участие в 58 боях, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с участием знаменитого спортсмена были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.

По теме
yellow-arrow
Дюбуа и Джошуа провели первую дуэль взглядов накануне поединка
yellow-arrow
Больше не абсолютный чемпион мира. Александр Усик освободил титул IBF в супертяжелом весе
yellow-arrow
IBA: Попытки нарушить нашу автономию являются признаком прямого вмешательства МОК
Майк Тайсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости