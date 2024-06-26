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Дюбуа и Джошуа провели первую дуэль взглядов накануне поединка

Бокс
Обновлено

Бой запланирован на сентябрь

Дюбуа и Джошуа провели первую дуэль взглядов накануне поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) и Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO) накануне поединка в супертяжелом весе впервые провели очную дуэль взглядов.

Напомним, что их бой состоится 21 сентября на Уэмбли.

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Ранее украинский чемпион Александр Усик отказался от титула IBF, чтобы Джошуа и Дюбуа боксировали за этот пояс.

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Энтони Джошуа Дэниэл Дюбуа
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