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Дюбуа и Джошуа провели первую дуэль взглядов накануне поединка
Бой запланирован на сентябрь
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) и Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO) накануне поединка в супертяжелом весе впервые провели очную дуэль взглядов.
Напомним, что их бой состоится 21 сентября на Уэмбли.
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Ранее украинский чемпион Александр Усик отказался от титула IBF, чтобы Джошуа и Дюбуа боксировали за этот пояс.
Anthony Joshua vs Daniel Dubois first face-off ahead of today's announcement for their fight on Sept 21st at Wembley…— Michael Benson (@MichaelBensonn) June 26, 2024
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