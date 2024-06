Дюбуа и Джошуа провели первую дуэль взглядов накануне поединка

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) и Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO) накануне поединка в супертяжелом весе впервые провели очную дуэль взглядов.

Напомним, что их бой состоится 21 сентября на Уэмбли.

Ранее украинский чемпион Александр Усик отказался от титула IBF, чтобы Джошуа и Дюбуа боксировали за этот пояс.

Anthony Joshua vs Daniel Dubois first face-off ahead of today's announcement for their fight on Sept 21st at Wembley…



[???? @DAZNBoxing]https://t.co/CD5pSOhuR3