Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энтони Джошуа: Я следующий в очереди на титул IBF
Британец высказался о предстоящем бое за титул IBF
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал решение Александра Усика отказаться от титула IBF.
"Это хорошо. IBF делает то, что делает. Даниэль Дюбуа — действующий чемпион, и меня позвали сделать мою работу. Я думаю, проблема в том, что у Усика есть гарантированный реванш, но в IBF говорят, что ты должен защищать свой титул, правильно? Если ты не можешь провести защиту, то они лишают тебя пояса. Это достаточно обычная ситуация в боксе, и я следующий в очереди. Когда я дрался с Отто Валлином, это сделало меня претендентом", — сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.
Напомним, что ранее Усик анонсировал, что оставляет титул IBF для Дюбуа и Джошуа.
Популярное сейчас
- Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- В пять защитников, без Зинченко и Мудрика. Стартовые составы на матч Евро-2024 Украина - Бельгия
- Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч Евро-2024 против Бельгии
- Боб Арум: Я предполагаю, что в реванше Усик - Фьюри будут некоторые изменения
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО