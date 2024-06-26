Энтони Джошуа: Я следующий в очереди на титул IBF

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал решение Александра Усика отказаться от титула IBF.

"Это хорошо. IBF делает то, что делает. Даниэль Дюбуа — действующий чемпион, и меня позвали сделать мою работу. Я думаю, проблема в том, что у Усика есть гарантированный реванш, но в IBF говорят, что ты должен защищать свой титул, правильно? Если ты не можешь провести защиту, то они лишают тебя пояса. Это достаточно обычная ситуация в боксе, и я следующий в очереди. Когда я дрался с Отто Валлином, это сделало меня претендентом", — сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Напомним, что ранее Усик анонсировал, что оставляет титул IBF для Дюбуа и Джошуа.