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Тедди Атлас: Поединок Ломаченко - Дэвис был желаемым для меня несколько лет назад

Бокс

Американский тренер высказался о возможном бое

Тедди Атлас: Поединок Ломаченко - Дэвис был желаемым для меня несколько лет назад

Фото: isport.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский тренер Тедди Атлас высказался о потенциальном объединительном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Джервонтой Дэвисом и украинцем Василием Ломаченко.

"Разница в возрасте. Дэвису 29 лет, Ломаченко – 36. Хотелось бы, чтобы об этом поединке говорили четыре года назад, но время не повернёшь вспять.

Похоже, что команды движутся к бою, и я не сомневаюсь, что Ломаченко опоздал на несколько лет. Этот поединок был желаемым для меня несколько лет назад. Я по-прежнему заинтересован, но уже в той степени", — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою Ломаченко нокаутировал бывшего объединённого чемпиона австралийца Джорджа Камбососа, завоевав вакантный титул IBF.

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