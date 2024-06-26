Джошуа: Фьюри был вынужден отступать в бою с Усиком

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа отреагировал на заявление Тайсона Фьюри, что в реванше с Александром Усиком он сможет одержать досрочную победу.

"Это был очень хороший бой. Я получил от него большое удовольствие. Победил ли тот, кто этого заслуживал? 100 процентов.

Фьюри говорит, что в реванше должен выйти и нокаутировать Усика? В случае с Александром все говорят: "Им нужно быть более крупными парнями, использовать свои размеры". Но большую часть боя Фьюри был вынужден отступать. Усик — хороший боец, очень-очень-очень хороший боец. Отдайте человеку должное", — сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Напомним, что реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.