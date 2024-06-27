Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа: Джошуа – великий чемпион, но у всего есть конец, и я здесь, чтобы принять эстафету и трон
Британец высказался о предстоящем поединке
Временный чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем поединке со звёздным соотечественником Энтони Джошуа, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).
"Я бы хотел победить и привлечь внимание людей. Беспокоился ли я о том, что Усик сохранит титул? Не особо. Это формальности, если вы побеждаете, то получаете титулы. Пояса это здорово, но такие поединки сравнимы по статусу с чемпионскими.
У меня остались хорошие воспоминания о времени в команде Великобритании. Я был молод, мне было 17 лет, и это был хороший путь. Тогда я понял, что Джошуа – великий чемпион, но у всего есть конец, и я здесь, чтобы принять эстафету и трон", — сказал Дюбуа на пресс-конференции.
Популярное сейчас
- "Раньше всё было проще". Журналист рассказал о почти открытом конфликте Зинченко и Реброва в сборной
- Замена для Григорчука. Максимов находится в шаге от того, чтобы возглавить Черноморец, - СМИ
- Вылет Украины, грузинское чудо и новый клуб Григорчука. Главные новости за 26 июня
- Джошуа: Фьюри был вынужден отступать в бою с Усиком
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО