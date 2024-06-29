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Фьюри снова прибыл в Саудовскую Аравию и угрожает Усику. Видео
Ничего себе компания
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) прибыл в Саудовскую Аравию, где состоялся его первый поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). "Цыганский король" и министр развлечений королевства Турки Аль аш-Шейх обратились к нашему спортсмену.
"Ты тратишь время на Скалу и фильмы. А мы сейчас тренируемся" – сказал Турки.
"Мы готовимся к тебе, Усик. Восстанавливайся, брат. Встретимся в декабре для большого нокаута и большого шоу. Поехали. Возвращайся в спортзал" – сказал Фьюри.
????????❤️???????? pic.twitter.com/ADlatwTN2Z— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 28, 2024
Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 запланирован на 21 декабря, а местом проведения станет Эр-Рияд.
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