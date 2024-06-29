Фьюри снова прибыл в Саудовскую Аравию и угрожает Усику. Видео

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) прибыл в Саудовскую Аравию, где состоялся его первый поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). "Цыганский король" и министр развлечений королевства Турки Аль аш-Шейх обратились к нашему спортсмену.

"Ты тратишь время на Скалу и фильмы. А мы сейчас тренируемся" – сказал Турки.

"Мы готовимся к тебе, Усик. Восстанавливайся, брат. Встретимся в декабре для большого нокаута и большого шоу. Поехали. Возвращайся в спортзал" – сказал Фьюри.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 запланирован на 21 декабря, а местом проведения станет Эр-Рияд.