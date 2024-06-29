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Фьюри снова прибыл в Саудовскую Аравию и угрожает Усику. Видео

Бокс
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Ничего себе компания

Фьюри снова прибыл в Саудовскую Аравию и угрожает Усику. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) прибыл в Саудовскую Аравию, где состоялся его первый поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). "Цыганский король" и министр развлечений королевства Турки Аль аш-Шейх обратились к нашему спортсмену.

"Ты тратишь время на Скалу и фильмы. А мы сейчас тренируемся" – сказал Турки.

"Мы готовимся к тебе, Усик. Восстанавливайся, брат. Встретимся в декабре для большого нокаута и большого шоу. Поехали. Возвращайся в спортзал" – сказал Фьюри.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 запланирован на 21 декабря, а местом проведения станет Эр-Рияд.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Комментарии
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Romanik2806 (Киев)
29.06.2024 в 09:49
Ну якщо міністр розваг так відноситься до Усика. Значить в реванші, судьї точно будуть проплачені в сторону цигана. Якось навіть несправедливо. Але є і плюс Усик бабла заробить на безбідну старість.
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Комментарии 2
Romanik2806 (Киев)
29.06.2024 в 09:49
Ну якщо міністр розваг так відноситься до Усика. Значить в реванші, судьї точно будуть проплачені в сторону цигана. Якось навіть несправедливо. Але є і плюс Усик бабла заробить на безбідну старість.
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Вarcelinius
29.06.2024 в 12:51
Абсолютно верно. Усику уже доказывать нечего. Если б не продажный судейка, он бы этого наркомана в 9 раунде похоронил бы. А так Саня бабла себе нехилого срубит и уйдёт на пенсию. Если не будет нокаута, то судьи его точно засудят, нет никаких сомнений.
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