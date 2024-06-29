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Арум дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа

Бокс
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Арум дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум поделился своими ожиданиями от поединка за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF между британцами Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэлем Дюбуа (21-2; 20 КО). Его слова цитирует YouTube-канал FightHype:

"Я думаю, что это отличный бой. Дюбуа – ошеломляющий боец, как и Джошуа. Это будет большое событие в Великобритании. Я считаю, что шансы в этом поединке 50 на 50. Если бы мне пришлось на кого-нибудь ставить, то я бы поставил на Джошуа. Но это очень хорошее сражение" – сказал Арум.

Напомним, что сражение Джошуа-Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне.

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