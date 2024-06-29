Чисора – о пьяном Фьюри: В этом нет ничего плохого, пусть немного погуляет

Британский супертяж Дерек Чисора прокомментировал поведение своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) после поражения от чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует The Stomping Ground:

"В этом нет ничего дурного. Пусть он немного погуляет. Так пьют ирландцы, так пьют цыгане.

Если бы он пил и вернулся домой трезвым, то я бы сказал ему: "Выпей еще немного".

Пусть пьет. Если бы он вернулся домой трезв, то его жена выставила бы его обратно и сказала бы: "Ты слишком трезв. Пойди и выпей еще несколько пинт" – сказал Дерек.