Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
Энтони не ошибся в первый раз
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) дал прогноз на бой-реванш своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).
— Вы не говорили особенно много в Саудовской Аравии, но что вы думаете о победе Усика над Фьюри и выступлении Фьюри?
— Я говорил, что Усик победит. Я говорил это с 2023 года. Я уверен, что Фьюри хороший боец, но в боксе есть равные. Крузер почти нокаутировал его, почти нокаутировал Фьюри. Вот почему я так говорю о Дэниеле. Нужно учиться на этих ситуациях, на ситуации с Фьюри. Я не думаю, что он его недооценивал, но он говорил, что Усик средневес, такой, какой-то. Это просто показало всем, что никогда не нужно играть, кого-то унижать. Нужно воздавать должное, если оно заслужено. Иначе ты можешь выйти туда, думая, что кого-то забьешь, а в следующую минуту в бою все может измениться с точностью до наоборот. У Усика было хорошее выступление. А Фьюри следует в следующий раз отдать ему должное, и, возможно, он выступит лучше.
— Может ли он (Фьюри - прим) побить его (Усика - прим) в реванше?
– Что я думаю лично? Нет. Никак – сказал Энтони.
Популярное сейчас
- “Спасибо, мой украинский Донецк”: Ракицкий объявил об уходе из Шахтера
- "В Премьер-лиге такой пенальти никогда бы не назначили". Защитник Дании прокомментировал действия судьи в матче против Германии
- Лучший вратарь Евро играет за Грузию. Он побеждал россиян, стоит 60 млн, а пенальти учился отбивать у отца
- Усик провел поединок против Рой Джонса. Видео
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО