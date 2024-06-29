Джошуа дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) дал прогноз на бой-реванш своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

— Вы не говорили особенно много в Саудовской Аравии, но что вы думаете о победе Усика над Фьюри и выступлении Фьюри?

— Я говорил, что Усик победит. Я говорил это с 2023 года. Я уверен, что Фьюри хороший боец, но в боксе есть равные. Крузер почти нокаутировал его, почти нокаутировал Фьюри. Вот почему я так говорю о Дэниеле. Нужно учиться на этих ситуациях, на ситуации с Фьюри. Я не думаю, что он его недооценивал, но он говорил, что Усик средневес, такой, какой-то. Это просто показало всем, что никогда не нужно играть, кого-то унижать. Нужно воздавать должное, если оно заслужено. Иначе ты можешь выйти туда, думая, что кого-то забьешь, а в следующую минуту в бою все может измениться с точностью до наоборот. У Усика было хорошее выступление. А Фьюри следует в следующий раз отдать ему должное, и, возможно, он выступит лучше.

— Может ли он (Фьюри - прим) побить его (Усика - прим) в реванше?

– Что я думаю лично? Нет. Никак – сказал Энтони.