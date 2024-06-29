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Брат Фьюри: Должен признать, что Усик победил заслуженно
Очень достойное поведение
Getty Images/Global Images Ukraine
Брат британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Томми рассказал о впечатлении от поражения его родственника в поединке против украинского чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует IFL TV:
"После завершения боя я был шокирован, что судьи отдали победу Усику, но когда позже посмотрел повтор поединка... Должен признать, что украинец победил заслуженно. Это было близкое сражение, Тайсон выиграл свои раунды очень уверенно. Усику удалось сломать ему нос, выбив Тайсона из концентрации и дезориентировав его, из-за чего он впоследствии пропустил. Это бокс, такое случается" – сказал Томми.
Напомним, что ранее Фьюри
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