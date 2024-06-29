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Белью: Если Усик решит спуститься в крузервейт, никто его не победит
Трудно поспорить
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тони Белью рассказал о планах чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) после второго поединка против Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует SecondsOut Boxing News:
"Меня не удивило решение Усика, он ведь мне это давно говорил. Еще перед сражением с Фьюри он заявил, что после победы он хочет вернуться в крузервейт.
Думаю, что это не принесет ему выгоды. Это нехорошо, ведь у его тела было время, чтобы адаптироваться к нынешнему весу, он думает, что ему будет легко вернуться в крузеры, но на самом деле это не так. Я думаю, он это поймет и передумает. Но даже если он решит спуститься в крузервейт, никто его не победит" – сказал Белью.
Напомним, что ранее брат Фьюри
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