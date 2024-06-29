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Фьюри дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа

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Фьюри дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) дал прогноз на бой своих соотечественников Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО) в поединке за титул чемпиона мира за версией IBF. Слова "Цыганского короля" приводит его промоутер, глава компании Queensberry Promotion Фрэнк Уоррен.

"Я разговаривал с Тайсоном сегодня утром. Он сказал то же, что и я, о шансах Дэниеля. Он думает, что Дюбуа победит Джошуа и будет ждать бой за титул абсолютного чемпиона в следующем году" – сказал Уоррен.

Напомним, что сражение Джошуа-Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

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