Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа
Очень смешно
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) дал прогноз на бой своих соотечественников Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО) в поединке за титул чемпиона мира за версией IBF. Слова "Цыганского короля" приводит его промоутер, глава компании Queensberry Promotion Фрэнк Уоррен.
"Я разговаривал с Тайсоном сегодня утром. Он сказал то же, что и я, о шансах Дэниеля. Он думает, что Дюбуа победит Джошуа и будет ждать бой за титул абсолютного чемпиона в следующем году" – сказал Уоррен.
Напомним, что сражение Джошуа-Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).
Популярное сейчас
- “Спасибо, мой украинский Донецк”: Ракицкий объявил об уходе из Шахтера
- "В Премьер-лиге такой пенальти никогда бы не назначили". Защитник Дании прокомментировал действия судьи в матче против Германии
- Лучший вратарь Евро играет за Грузию. Он побеждал россиян, стоит 60 млн, а пенальти учился отбивать у отца
- Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о бое
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО