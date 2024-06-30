Джошуа похвалил своего следующего соперника за бой против Усика

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) похвалил своего следующего соперника, соотечественника Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО) за поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Слова Эй-Джея цитирует BoxNation:

"Дюбуа показал великолепное выступление против одного из лучших боксеров поколения. Он хорошо показал себя в этом поединке и давил на Усика. Александр – очень хороший соперник.

Да, у Даниэля были проблемы с левшей, ведь он не мог включить джеб, а это его сильная сторона, а также не смог должным образом работать правой рукой, потому что левши отходят дальше, у них другая стойка. Даниэль не смог применить свою главную силу, поэтому немного мучился" – сказал он.