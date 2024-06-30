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Усик провел поединок против Рой Джонса. Видео

Бокс

Кто победил – до сих пор не известно

Усик провел поединок против Рой Джонса. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) провел поединок против Рой Джонса. Правда произошло это не в реальном мире, а в виртуальном. Наш спортсмен взял в руки игровую приставку и показал все, на что способен, а чем кончился бой неизвестно.

Напомним, что ранее Энтони Джошуа дал прогноз на бой-реванш Усик-Фьюри.

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Александр Усик Рой Джонс
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Вarcelinius
30.06.2024 в 12:25
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Вarcelinius
30.06.2024 в 12:25
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