Усик провел поединок против Рой Джонса. Видео

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) провел поединок против Рой Джонса. Правда произошло это не в реальном мире, а в виртуальном. Наш спортсмен взял в руки игровую приставку и показал все, на что способен, а чем кончился бой неизвестно.

Напомним, что ранее Энтони Джошуа дал прогноз на бой-реванш Усик-Фьюри.