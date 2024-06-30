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Бывший соперник Ломаченко дал прогноз на бой Василия против Джервонты
Интересное мнение
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Мексиканский легковес Хорхе Линарес дал прогноз на бой своего экс-соперника, украинского чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) против чемпиона по версии WBA Джервонты Дэвиса (30-0; 28 КО).
"Этот бой является реальной угрозой для Ломаченко, но он полностью подготовлен к нему. Я думаю, что он скоро захочет завершить свою карьеру. Сомневаюсь, что он проведет еще более двух боев. Этот поединок обещает быть увлекательным для болельщиков, но для Ломаченко он опасен.
Я считаю, что если он состоится, Джервонта может получить технический нокаут. Ломаченко известен своей скоростью и способностью использовать углы. Однако, что произойдет, если учесть последние выступления Джервонты? Он также начинал с поражения по очкам с первого по пятый раунд, но затем находил свой момент, тайминг и ускорение" – сказал Линарес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
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