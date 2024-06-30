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На бой Джошуа-Дюбуа уже продали огромное количество билетов
Безумный спрос
Getty Images/Global Images Ukraine
21 сентября в Лондоне (Великобритания) состоится бой за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) выйдет на ринг против своего соотечественника Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО).
Поединок уже вызвал безумный ажиотаж у местной публики. Об этом сообщил промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн.
Так, по информации специалиста уже 70 тысяч болельщиков выкупили билеты за первый день продаж. Ожидается, что когда цифра реализованных тикетов перевалит за 90 тысяч, организаторы будут просить руководство арены разрешения на продажу дополнительных 10 тысяч билетов. Никогда раньше боксерский поединок в Великобритании не посещали 100 тысяч болельщиков.
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