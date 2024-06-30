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Арум: Джервонта, Ломаченко и Шакур готовы и желают сразиться друг с другом
Великолепные поединки
Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, какие поединки хотел бы организовать в легком весе. Слова специалиста цитирует SkySports:
"Я хочу увидеть лучшее выступление от Шакура. Это будет интересное сражение.
Я знаю, что если он выйдет и будет "клевать" соперника с дистанции, то сможет избить любого, но это не поможет развлечь людей, а профессиональный бокс – это отчасти развлечение, поэтому я хочу, чтобы он участвовал в интересных боях.
Сейчас у Ломаченко один из титулов чемпиона в легком весе. Он и Джервонта Дэвис были бы масштабными сражениями для Шакура. Эти бойцы, кажется, готовы и желают сразиться друг с другом" – сказал он.
Напомним, что ранее Линарес
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