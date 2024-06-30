Арум: Джервонта, Ломаченко и Шакур готовы и желают сразиться друг с другом

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, какие поединки хотел бы организовать в легком весе. Слова специалиста цитирует SkySports:

"Я хочу увидеть лучшее выступление от Шакура. Это будет интересное сражение.

Я знаю, что если он выйдет и будет "клевать" соперника с дистанции, то сможет избить любого, но это не поможет развлечь людей, а профессиональный бокс – это отчасти развлечение, поэтому я хочу, чтобы он участвовал в интересных боях.

Сейчас у Ломаченко один из титулов чемпиона в легком весе. Он и Джервонта Дэвис были бы масштабными сражениями для Шакура. Эти бойцы, кажется, готовы и желают сразиться друг с другом" – сказал он.