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Президент WBC предлагает для Уайлдера чемпионский поединок

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Президент WBC предлагает для Уайлдера чемпионский поединок

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что готов организовать чемпионский поединок для американца Деонтея Уайлдера (43-4-1; 41 КО) в бридживейте.

"Уверен, что если Уайлдер захочет сразиться за пояс в бриджервейте, то в WBC одобрят это решение. Но пока мы не получали от команды нашего дорогостоящего Деонтея никаких запросов" – написал Сулейман на своей официальной странице в Твиттер.

Напомним, что Уайлдер в супертяжелом дивизионе не побеждал с 2022 года. В последних пяти поединках Деонтей потерпел четыре поражения (три досрочных).

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Дионтей Уайлдер Маурисио Сулейман
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