Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент WBC предлагает для Уайлдера чемпионский поединок
Но в другой весовой категории
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что готов организовать чемпионский поединок для американца Деонтея Уайлдера (43-4-1; 41 КО) в бридживейте.
"Уверен, что если Уайлдер захочет сразиться за пояс в бриджервейте, то в WBC одобрят это решение. Но пока мы не получали от команды нашего дорогостоящего Деонтея никаких запросов" – написал Сулейман на своей официальной странице в Твиттер.
Напомним, что Уайлдер в супертяжелом дивизионе не побеждал с 2022 года. В последних пяти поединках Деонтей потерпел четыре поражения (три досрочных).
Популярное сейчас
- "В Премьер-лиге такой пенальти никогда бы не назначили". Защитник Дании прокомментировал действия судьи в матче против Германии
- Усик провел поединок против Рой Джонса. Видео
- Италия вылетела от Швейцарии, Германия прошла Данию, а Шахтер победил в первом спарринге. Главные новости за 29 июня
- Дана Уайт: Турки Аль аш-Шейх должен разобраться с тем, что Усик оставил титул IBF
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО