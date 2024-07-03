Карл Фроч: Джошуа уже не тот боец, каким был раньше

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом весе между соотечественниками Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) и Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 KO).

"Джошуа уже не тот боец, каким был раньше. Если он проиграет Дюбуа, возможно, мы увидим его на ринге в последний раз. Я всегда говорил, что Джошуа стал психологически нестабильным после поражения от Энди Руиса. Давайте начистоту, у парня отняли душу. Он просто сдался", — приводит слова Фроча BestOnlinePokerSites.

Даниэлю Дюбуа 26 лет он дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.