Стали известны претенденты на бой с Саулем Альваресом

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,3 кг) мексиканец Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) продолжает поиск соперника для своего следующего боя.

В список претендентов вошли бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) и непобеждённый пуэрториканец Эдгар Берланга (22-0, 17 ), пишет инсайдер ESPN Deportes Сальвадор Родригес.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае, Альварес провёл защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе, нанеся первое поражение в карьере соотечественнику Хайме Мунгии.