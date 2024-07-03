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Стали известны претенденты на бой с Саулем Альваресом
Мексиканец продолжает поиски соперников
фото - boxingscene.com
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,3 кг) мексиканец Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) продолжает поиск соперника для своего следующего боя.
В список претендентов вошли бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) и непобеждённый пуэрториканец Эдгар Берланга (22-0, 17 ), пишет инсайдер ESPN Deportes Сальвадор Родригес.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае, Альварес провёл защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе, нанеся первое поражение в карьере соотечественнику Хайме Мунгии.
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