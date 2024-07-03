  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Нганну: Фрэнсис уже заговорил о следующем бое
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Нганну: Фрэнсис уже заговорил о следующем бое

Бокс

Боксер мог завершить карьеру

Тренер Нганну: Фрэнсис уже заговорил о следующем бое

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунца Фрэнсиса Нганну, высказался о возможном уходе подопечного после смерти сына.

"Он поправляется. Улыбка возвращается на его лицо, и он всё чаще шутит. Он вернулся в зал и немного поболтал со Стриклендом и остальными парнями.

Мы прекрасно понимаем, что далеко не все раны затянулись. У него ещё будут моменты слабости и уязвимости. Хотя он уже заговорил о следующем бое. Как-то за обедом он сказал, что хотел бы следующий бой посвятить сыну", — сказал Никсик в подкасте The MMA Hour.

Напомним, в своём последнем бою по правилам бокса, состоявшемся в марте, Нганну проиграл нокаутом двукратному чемпиону мира британцу Энтони Джошуа.

По теме
yellow-arrow
Стали известны претенденты на бой с Саулем Альваресом
yellow-arrow
Карл Фроч: Джошуа уже не тот боец, каким был раньше
yellow-arrow
Президент WBC предлагает для Уайлдера чемпионский поединок
Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости