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Тренер Нганну: Фрэнсис уже заговорил о следующем бое
Боксер мог завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунца Фрэнсиса Нганну, высказался о возможном уходе подопечного после смерти сына.
"Он поправляется. Улыбка возвращается на его лицо, и он всё чаще шутит. Он вернулся в зал и немного поболтал со Стриклендом и остальными парнями.
Мы прекрасно понимаем, что далеко не все раны затянулись. У него ещё будут моменты слабости и уязвимости. Хотя он уже заговорил о следующем бое. Как-то за обедом он сказал, что хотел бы следующий бой посвятить сыну", — сказал Никсик в подкасте The MMA Hour.
Напомним, в своём последнем бою по правилам бокса, состоявшемся в марте, Нганну проиграл нокаутом двукратному чемпиону мира британцу Энтони Джошуа.
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