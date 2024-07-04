Брат Тайсона Фьюри обвинил отца в поражении от Усика

Шейн Фьюри, брат бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) считает, что в поражении Цыганского короля в бою с Александром Усиком (22-0, 14 КО) виноват его отец - Джон Фьюри. Слова приводит The Sun.

"К черту бокс, можно оказаться в нокауте и не проснуться. Он желает лучшего для своих сыновей, но иногда, когда вы желаете лучшего для кого-то, это, возможно, не лучшие указания. Иногда эти инструкции — не то, что вам нужно."

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