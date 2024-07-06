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Хирн – о реванше Усик-Фьюри: Думаю, что Александр является явным фаворитом

Бокс
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Мнение специалиста

Хирн – о реванше Усик-Фьюри: Думаю, что Александр является явным фаворитом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал о своих ожиданиях от реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует Pro Boxing Fans:

"Думаю, что Усик является очевидным фаворитом. Но первый бой унес очень много здоровья у обоих боксеров. Обоих буквально тянули их партнеры в раздевалки после боя. Тайсону изрядно досталось, особенно в девятом раунде, когда Усик чуть не нокаутировал его. Никто не знает, что будет в реванше, конечно, Усик может победить снова, но шансы есть и у Тайсона" – сказал Хирн.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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