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Бывший соперник Ломаченко попал в серьезное ДТП, его доставили в больницу

Бокс
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Очень неприятная ситуация

Бывший соперник Ломаченко попал в серьезное ДТП, его доставили в больницу

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший соперник украинского легковеса, чемпиона мира по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 11 КО), мексиканец Орландо Солидо попал в ДТП.

Грузовик боксера врезался в дом, в результате чего три человека получили тяжелые ранения, а один человек погиб. Сам спортсмен был доставлен под стражей в одну из местных больниц, где ему оказывают необходимую помощь.

Напомним, что бой Ломаченко-Солидо прошел в далеком 2014 году. Тогда раздельным решением судей победу праздновал Орландо. В течение поединка он нанес 41 удар ниже пояса, а перед боем не уложился в лимит веса.

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