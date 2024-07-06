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Бывший соперник Ломаченко попал в серьезное ДТП, его доставили в больницу
Очень неприятная ситуация
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший соперник украинского легковеса, чемпиона мира по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 11 КО), мексиканец Орландо Солидо попал в ДТП.
Грузовик боксера врезался в дом, в результате чего три человека получили тяжелые ранения, а один человек погиб. Сам спортсмен был доставлен под стражей в одну из местных больниц, где ему оказывают необходимую помощь.
Напомним, что бой Ломаченко-Солидо прошел в далеком 2014 году. Тогда раздельным решением судей победу праздновал Орландо. В течение поединка он нанес 41 удар ниже пояса, а перед боем не уложился в лимит веса.
Reportan en Sonora que el exboxeador Orlando ‘Siri’ Salido “se encuentra bajo custodia policial en un hospital donde recibe atención médica con lesiones de gravedad” tras impactar su camioneta en una vivienda, donde resultaron lesionadas 3 personas y una falleció horas después. pic.twitter.com/tVWxcsCtlY— Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) July 5, 2024
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