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Британский промоутер: Ломаченко – за один бой до ухода

Бокс

Тяжелая реальность

Британский промоутер: Ломаченко – за один бой до ухода

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, кто является главной звездой компании TOP Rank на сегодняшний день. Его слова цитирует Pro Boxing Fans:

"Это правда, но, конечно же, Шакур Стивенсон уходит. Ломаченко – все еще звезда, но он типа все или за один бой до ухода. Да, у них не так много звезд.

Я думаю, что Теофимо, по-видимому, прав. Он самая большая звезда в конюшне Top Rank. И это беспокоит, поскольку я считаю, что он не такая большая шишка в коммерческом плане" – сказал Хирн.

Напомним, что ранее Хирн дал прогноз на бой Усик-Фьюри 2.

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