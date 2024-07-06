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Британский промоутер: Ломаченко – за один бой до ухода
Тяжелая реальность
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, кто является главной звездой компании TOP Rank на сегодняшний день. Его слова цитирует Pro Boxing Fans:
"Это правда, но, конечно же, Шакур Стивенсон уходит. Ломаченко – все еще звезда, но он типа все или за один бой до ухода. Да, у них не так много звезд.
Я думаю, что Теофимо, по-видимому, прав. Он самая большая звезда в конюшне Top Rank. И это беспокоит, поскольку я считаю, что он не такая большая шишка в коммерческом плане" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее Хирн
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