Британский промоутер: Ломаченко – за один бой до ухода

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, кто является главной звездой компании TOP Rank на сегодняшний день. Его слова цитирует Pro Boxing Fans:

"Это правда, но, конечно же, Шакур Стивенсон уходит. Ломаченко – все еще звезда, но он типа все или за один бой до ухода. Да, у них не так много звезд.

Я думаю, что Теофимо, по-видимому, прав. Он самая большая звезда в конюшне Top Rank. И это беспокоит, поскольку я считаю, что он не такая большая шишка в коммерческом плане" – сказал Хирн.