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Шенон Бриггс вспомнил удар Виталия Кличко: Я не понял, где я

Бокс
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Эх было время

Шенон Бриггс вспомнил удар Виталия Кличко: Я не понял, где я

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, американский супертяж Шенон Бриггс вспомнил о своих соперниках и их мощных ударах. Слова боксера цитирует The Ring:

"Я дрался с несколькими панчерами. Ибрагимов, маленький парень, но бил очень сильно, мог отправить в нокаут любого. Бота тоже был очень сильный панчер. Рэй Мерсер.

Давайте не забывать о Виталии Кличко. Однажды он ударил меня так сильно, что я не понял, где я. Я бы сказал, что Леннокс Льюис – его правая способна убить кого угодно" – сказал Бриггс.

Напомним, что ранее Хирн дал прогноз на бой Усик-Фьюри 2.

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Виталий Кличко Шеннон Бриггс
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