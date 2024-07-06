Шенон Бриггс вспомнил удар Виталия Кличко: Я не понял, где я

Легенда мирового бокса, американский супертяж Шенон Бриггс вспомнил о своих соперниках и их мощных ударах. Слова боксера цитирует The Ring:

"Я дрался с несколькими панчерами. Ибрагимов, маленький парень, но бил очень сильно, мог отправить в нокаут любого. Бота тоже был очень сильный панчер. Рэй Мерсер.

Давайте не забывать о Виталии Кличко. Однажды он ударил меня так сильно, что я не понял, где я. Я бы сказал, что Леннокс Льюис – его правая способна убить кого угодно" – сказал Бриггс.