Шакур после победы над Арутюняном надел футболку с изображением Ломаченко

Американский легковес Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) защитил титул чемпиона мира по версии WBC в поединке против немца Артема Арутюняна (12-2; 7 КО). Бой длился все 12 раундов, а судьи единогласно (119-109, 118-110, 116-112) отдали победу действующему обладателю титула.

После завершения поединка Шакур надел футболку, на которой был изображен украинский чемпион по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО), а на спине размещена надпись:

"Боб защищает своего сына от того, чтобы ему надрали задницу"

Таким образом, Стивенсон пытается бросить вызов нашему спортсмену, однако будут ли его попытки успешными пока не ясно. Известно, что команда Ломаченко ведет переговоры о бое с чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0; 28 КО).