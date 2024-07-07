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Богачук получил следующего соперника и дату поединка
Это будет супер бой
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук (24-1; 23 КО) узнал дату своего следующего поединка.
10 августа в Лас-Вегасе (США) наш соотечественник выйдет на ринг, чтобы защитить титул временного чемпиона мира по версии WBC. Соперником Сергея станет местный непобедимый Вирджил Ортис (21-0; 21 КО).
Организатором вечера выступит промоутерская компания Golden Boy, а официальным транслятором боя станет стриминговая платформа DAZN.
Напомним, что ранее Шакур
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