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Богачук получил следующего соперника и дату поединка

Бокс
Обновлено

Это будет супер бой

Богачук получил следующего соперника и дату поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук (24-1; 23 КО) узнал дату своего следующего поединка.

10 августа в Лас-Вегасе (США) наш соотечественник выйдет на ринг, чтобы защитить титул временного чемпиона мира по версии WBC. Соперником Сергея станет местный непобедимый Вирджил Ортис (21-0; 21 КО).

Организатором вечера выступит промоутерская компания Golden Boy, а официальным транслятором боя станет стриминговая платформа DAZN.

Напомним, что ранее Шакур бросил вызов Ломаченко.

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