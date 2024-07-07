Стивенсон – о футболке с Ломаченко: Это послание, скажите ему, чтобы подрался со мной

Американский легковес, чемпион мира по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) рассказал, почему после победы над немцем Артемом Арутюняном (12-2; 7 КО) надел футболку с изображением украинского чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3 ;12 КО).

"Это послание. Скажите ему, чтобы подрался со мной. Разве это не будет веселая битва? Мы выйдем и постараемся победить. Это будет прикольное сражение. Красивое в техническом плане.

Вероятно, сейчас многие говорят: "Ломаченко его победит. Он не остановит этого парня". Многие, наверное, не верят в меня. Так почему бы не устроить бой? Нет, он не хочет драться" – цитирует слова чемпиона Boxing News 24.