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Стивенсон – о футболке с Ломаченко: Это послание, скажите ему, чтобы подрался со мной
Это сражение может произойти
http://fightnews.info/ fightnews
Американский легковес, чемпион мира по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) рассказал, почему после
"Это послание. Скажите ему, чтобы подрался со мной. Разве это не будет веселая битва? Мы выйдем и постараемся победить. Это будет прикольное сражение. Красивое в техническом плане.
Вероятно, сейчас многие говорят: "Ломаченко его победит. Он не остановит этого парня". Многие, наверное, не верят в меня. Так почему бы не устроить бой? Нет, он не хочет драться" – цитирует слова чемпиона Boxing News 24.
Напомним, что ранее Богачук
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