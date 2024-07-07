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Тренер Джервонты: Ломаченко отходит в сторону и сразится с победителем Дэвис-Стивенсон

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Тренер Джервонты: Ломаченко отходит в сторону и сразится с победителем Дэвис-Стивенсон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер чемпиона мира в легком весе по версии WBA Джервонты Дэвиса (30-0; 28 КО) Кенни Эллис рассказал, что по его информации украинский чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) согласился отойти в сторону и дать возможность "танку" сразиться в следующем поединке против чемпиона по версии WBC Шакура Стивенсона (22-0; 10 КО).

"Срочные новости. Ломаченко сказал, что отойдет в сторону и позволит Джервонте Дэвису подраться с Шакуром Стивенсоном этой осенью, а он сразится с победителем в начале 2025 года" – написал Эллис на странице в Instagram.

Источник информации и ее достоверность подтвердить пока невозможно!

Напомним, ранее Шакур вызвал Ломаченко на бой.

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