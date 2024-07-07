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Непобедимый мексиканец хочет поединок против Беринчика

Бокс

Может быть интересное сражение

Непобедимый мексиканец хочет поединок против Беринчика

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский легковес Уильям Сепеда (31-0; 27 КО) готов выйти на ринг против украинского чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика (19-0; 9 КО). Об этом заявил промоутер Сепеды, легендарный Оскар де Ла Хойя в комментарии BoxingScene:

"Думаю, мы пойдем за WBO, Беринчик. Это не самое простое сражение для Сепеды, но это самый доступный титульный поединок.

Это будет замечательное сражение, которое понравится болельщикам. Это выведет Уильяма на новый уровень. А потом мы займемся объединением – Шакур Стивенсон и остальные ребята" – сказал промоутер.

Напомним, что ранее Стивенсон вызвал Ломаченко на поединок.

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