Непобедимый мексиканец хочет поединок против Беринчика

Мексиканский легковес Уильям Сепеда (31-0; 27 КО) готов выйти на ринг против украинского чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика (19-0; 9 КО). Об этом заявил промоутер Сепеды, легендарный Оскар де Ла Хойя в комментарии BoxingScene:

"Думаю, мы пойдем за WBO, Беринчик. Это не самое простое сражение для Сепеды, но это самый доступный титульный поединок.

Это будет замечательное сражение, которое понравится болельщикам. Это выведет Уильяма на новый уровень. А потом мы займемся объединением – Шакур Стивенсон и остальные ребята" – сказал промоутер.