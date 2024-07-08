  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Шакур Стивенсон отказался от контракта на $ 15 миллионов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шакур Стивенсон отказался от контракта на $ 15 миллионов

Бокс

Боксер хочет стать свободным агентом

Шакур Стивенсон отказался от контракта на $ 15 миллионов

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) отказался от продолжения сотрудничества с промоутерской компанией Top Rank, возглавляемой Бобом Арумом, сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Стивенсону предложили контракт на пять боёв общей суммой $ 15 млн, однако он ответил отказом, чтобы стать свободным агентом.

Напомним, что в октябре 2021-го Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамеля Херринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса.

В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).

По теме
yellow-arrow
Непобедимый мексиканец хочет поединок против Беринчика
yellow-arrow
Тренер Джервонты: Ломаченко отходит в сторону и сразится с победителем Дэвис-Стивенсон
yellow-arrow
Стивенсон – о футболке с Ломаченко: Это послание, скажите ему, чтобы подрался со мной
Шакур Стивенсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости