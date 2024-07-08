Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шакур Стивенсон отказался от контракта на $ 15 миллионов
Боксер хочет стать свободным агентом
Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) отказался от продолжения сотрудничества с промоутерской компанией Top Rank, возглавляемой Бобом Арумом, сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
Стивенсону предложили контракт на пять боёв общей суммой $ 15 млн, однако он ответил отказом, чтобы стать свободным агентом.
Напомним, что в октябре 2021-го Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамеля Херринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса.
В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).
Популярное сейчас
- Береза - о потенциальном инвесторе Днепра-1: Это украинцы, но не из Украины
- Свитолина будет бороться за выход в 1/4 финала, остальные представительницы будут играть в парах на второй неделе Wimbledon
- Вацко: Впечатление, что не Ребров давал интервью, а фейсбук Протасова
- Брат Тайсона Фьюри обвинил отца в поражении от Усика
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО