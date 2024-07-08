Шакур Стифенсон бросил вызов Василию Ломаченко

Чемпион WBC в легком весе, 27-летний американский боксёр, выступающий в полулёгкой, второй полулёгкой и лёгкой весовых категориях, Шакур Стивенсон после победы над немецким атлетом армянского происхождения Артёмом Арутюняном в Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси, вызвал на поединок украинца Василия Ломаченко.

"Наверное, сейчас многие люди говорят: "Ломаченко его победит".Шакур не остановит этого парня". Многие, вероятно, мне не поверят, но почему бы не устроить бой? Но нет, он не хочет драться. Этот чувак несколько раз мне отказывал", — заявил Стивенсон на пресс-конференции после поединка.

Напомним, что 7 июля в рамках защиты чемпионского пояса WBC Стивенсон встретился на ринге с Арутюняном.