  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Шакур Стифенсон бросил вызов Василию Ломаченко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шакур Стифенсон бросил вызов Василию Ломаченко

Бокс

Посмотрим на реакцию украинского боксера

Шакур Стифенсон бросил вызов Василию Ломаченко

http://fightnews.info/ fightnews

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBC в легком весе, 27-летний американский боксёр, выступающий в полулёгкой, второй полулёгкой и лёгкой весовых категориях, Шакур Стивенсон после победы над немецким атлетом армянского происхождения Артёмом Арутюняном в Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси, вызвал на поединок украинца Василия Ломаченко.

"Наверное, сейчас многие люди говорят: "Ломаченко его победит".Шакур не остановит этого парня". Многие, вероятно, мне не поверят, но почему бы не устроить бой? Но нет, он не хочет драться. Этот чувак несколько раз мне отказывал", — заявил Стивенсон на пресс-конференции после поединка.

Напомним, что 7 июля в рамках защиты чемпионского пояса WBC Стивенсон встретился на ринге с Арутюняном.

По теме
yellow-arrow
Фонд Александра Усика пожертвовал 1 миллион гривен для Охматдета
yellow-arrow
Шакур Стивенсон отказался от контракта на $ 15 миллионов
yellow-arrow
Непобедимый мексиканец хочет поединок против Беринчика
Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости