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Фонд Александра Усика пожертвовал 1 миллион гривен для Охматдета

Бокс

Больница пострадала из-за ракетной атаки со стороны РФ

Фонд Александра Усика пожертвовал 1 миллион гривен для Охматдета

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Благотворительный фонд объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) помог Киевской детской больнице "Охматдет", подвергшейся ракетной атаке со стороны РФ.

"Если ненависти нет предела, ее нужно превращать в действие. Сегодня враг нанес циничный удар по НДСБ "Охматдет". По месту, где тысячи детей получали шанс на выздоровление. Мы решили перевести 1 000 000 грн в поддержку учреждения и его маленьких пациентов. Видите сбор? Делайте донаты, чтобы таких трагедий было меньше".

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