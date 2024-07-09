Диллиан Уайт: Перед Фьюри стоит более сложная задача на реванш с Усиком

Британский боксёр супертяжёлого веса Диллиан Уайт, встречавшийся в ринге с соотечественником Тайсоном Фьюри, высказался о его предстоящем реванше с украинцем Александром Усиком.

"В супертяжёлом весе возможно всё. Тайсон Фьюри всегда доказывал, что его нельзя сбрасывать со счетов. Но, возможно, тяжёлые бои, что у него были, сказались на нём. Этого нельзя проверить. Тайсон — человек, у него были тяжёлые бои и нокдауны.

Если Фьюри будет упорно тренироваться, у него определённо будут шансы. Но сейчас уверенность Усика выше некуда. До первого боя он считал, что способен перебоксировать Фьюри, но теперь знает, что может потрясти его. На этот раз перед Фьюри стоит более сложная задача", — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу iFL TV.