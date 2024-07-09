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Джеймс Али Башир: В реванше с Фьюри, я бы выбрал Усика, ведь он настоящий профессионал
Тренер поделился ожиданиями от реванша
Фото: Queensberry Promotions
Джеймс Али Башир, бывший тренер украинского боксёра Александра Усика, поделился мнением о реванше между Александром и британцем Тайсоном Фьюри, который запланирован на 21 декабря 2024 года.
"Александр не будет встречаться с тем же Тайсоном Фьюри в реванше. При этом и Тайсон не будет встречаться с тем же Александром Усиком. Оба постараются исправить свои просчёты. Для каждого из них второй бой не будет тем же.
В реванше я бы выбрал Александра, ведь он настоящий профессионал. Тайсон делает паузы, чтобы спустить пар. А Александр – чтобы стать лучше", — сказал Али Башир на канале Seconds Out в YouTube.
Напомним, что первый бой между Усиком и Фьюри проходил в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей.
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