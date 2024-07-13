Роберт Гарсия: Мы уже увидели все лучшее, что есть у Ломаченко

Гарсия считает, что Джервонта – фаворит противостояния, но предполагает, что украинец все еще имеет хорошие шансы на победу.

“Я люблю Ломаченко. Я думаю, что Дэвис просто слишком силен для него, потому что он гораздо младше. Возможно, мы уже увидели все лучшее, что есть у Ломаченко. Но я люблю Лома. Пять лет назад я бы легко выбрал его".

"Я поставлю на "Танка", но не буду удивлен, если победит Ломаченко, потому что я люблю Лома и его стиль. Он один из моих любимых бойцов. Я бы хотел увидеть, как он затянет этот бой. И это возможно”, – сообщил Роберт.

Бой между украинцем и американцем планируют организовать в ноябре.