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Роберт Гарсия: Мы уже увидели все лучшее, что есть у Ломаченко

Бокс
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Тренер поделился впечатлениями от предстоящего поединка Василия против Дэвиса

Роберт Гарсия: Мы уже увидели все лучшее, что есть у Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гарсия считает, что Джервонта – фаворит противостояния, но предполагает, что украинец все еще имеет хорошие шансы на победу.

“Я люблю Ломаченко. Я думаю, что Дэвис просто слишком силен для него, потому что он гораздо младше. Возможно, мы уже увидели все лучшее, что есть у Ломаченко. Но я люблю Лома. Пять лет назад я бы легко выбрал его".

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"Я поставлю на "Танка", но не буду удивлен, если победит Ломаченко, потому что я люблю Лома и его стиль. Он один из моих любимых бойцов. Я бы хотел увидеть, как он затянет этот бой. И это возможно”, – сообщил Роберт.

Бой между украинцем и американцем планируют организовать в ноябре.

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Василий Ломаченко Джервонта Дэвис
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Источник:
Fight News
Опубликовал: Александр Симченко
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