Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роберт Гарсия: Мы уже увидели все лучшее, что есть у Ломаченко
Тренер поделился впечатлениями от предстоящего поединка Василия против Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine
Гарсия считает, что Джервонта – фаворит противостояния, но предполагает, что украинец все еще имеет хорошие шансы на победу.
“Я люблю Ломаченко. Я думаю, что Дэвис просто слишком силен для него, потому что он гораздо младше. Возможно, мы уже увидели все лучшее, что есть у Ломаченко. Но я люблю Лома. Пять лет назад я бы легко выбрал его".
"Я поставлю на "Танка", но не буду удивлен, если победит Ломаченко, потому что я люблю Лома и его стиль. Он один из моих любимых бойцов. Я бы хотел увидеть, как он затянет этот бой. И это возможно”, – сообщил Роберт.
Бой между украинцем и американцем планируют организовать в ноябре.
Популярное сейчас
- Лунин: У меня было два прозвища в Реале - одно придумал Модрич
- Биатлонистка Семеренко отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил
- Marca: Руководство Реала сообщило Лунину, что Куртуа остается первым номером
- Джеймс Али Башир: В реванше с Фьюри, я бы выбрал Усика, ведь он настоящий профессионал
- Президент Вереса из-за Днепра-1 предложил увеличить УПЛ до 18 команд
- Малиновский отсутствует на предсезонной подготовке Дженоа