ESPN наградили лучшего боксера 2024 года, это не Усик

Известный спортивный канал ESPN определил лучшего боксера 2024 года. Престижную награду ESPYS Awards получил экс-абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО).

3 августа американец проведет бой с Исраилом Мадримовым за пояс WBA в первом среднем весе. Поединок состоится в Лос-Анджелесе (США).

Среди претендентов на награду были чемпион мира в супертяжелом по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (впервые за 25 лет ставший абсолютным чемпионом "королевского" дивизиона, побив непобедимого Тайсона Фьюри) и чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ.

.@terencecrawford is the 2024 ESPY winner for Best Boxer ???? pic.twitter.com/4tEczK3Nuk