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ESPN наградили лучшего боксера 2024 года, это не Усик
Очень странный выбор
ShowtimeBoxing
Известный спортивный канал ESPN определил лучшего боксера 2024 года. Престижную награду ESPYS Awards получил экс-абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО).
3 августа американец проведет бой с Исраилом Мадримовым за пояс WBA в первом среднем весе. Поединок состоится в Лос-Анджелесе (США).
Среди претендентов на награду были чемпион мира в супертяжелом по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (впервые за 25 лет ставший абсолютным чемпионом "королевского" дивизиона, побив непобедимого Тайсона Фьюри) и чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ.
.@terencecrawford is the 2024 ESPY winner for Best Boxer ???? pic.twitter.com/4tEczK3Nuk— ESPN Ringside (@ESPNRingside) July 12, 2024
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