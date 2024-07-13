  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. ESPN наградили лучшего боксера 2024 года, это не Усик
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ESPN наградили лучшего боксера 2024 года, это не Усик

Бокс
Обновлено

Очень странный выбор

ESPN наградили лучшего боксера 2024 года, это не Усик

ShowtimeBoxing

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный спортивный канал ESPN определил лучшего боксера 2024 года. Престижную награду ESPYS Awards получил экс-абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО).

3 августа американец проведет бой с Исраилом Мадримовым за пояс WBA в первом среднем весе. Поединок состоится в Лос-Анджелесе (США).

Среди претендентов на награду были чемпион мира в супертяжелом по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (впервые за 25 лет ставший абсолютным чемпионом "королевского" дивизиона, побив непобедимого Тайсона Фьюри) и чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ.

По теме
yellow-arrow
Менеджер Усика: Как только Александр отправит на пенсию Фьюри, он рассмотрит свои варианты
yellow-arrow
Роберт Гарсия: Мы уже увидели все лучшее, что есть у Ломаченко
yellow-arrow
Джеймс Али Башир: В реванше с Фьюри, я бы выбрал Усика, ведь он настоящий профессионал
Александр Усик Теренс Кроуфорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости