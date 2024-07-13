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Менеджер Усика: Как только Александр отправит на пенсию Фьюри, он рассмотрит свои варианты

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Менеджер Усика: Как только Александр отправит на пенсию Фьюри, он рассмотрит свои варианты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, IBO и WBA Александра Усика (22-0; 14 КО) Сергей Лапин рассказал о будущих планах своего друга. Его слова цитирует talksport.com:

"Усик доказал, что он лучший боксер своего поколения. Как только Александр отправит на пенсию Тайсона Фьюри, он рассмотрит свои варианты. Возможно, Усик снова спустится в весе или, возможно, у него будут особые варианты. Это может быть боксерский ринг, клетка ММА или даже лига Bare Knuckle Fighting Championship Конора МакГрегора.

Вы можете представить, как Усик и Джон Джонс дерутся, чтобы доказать, что они самые опасные ребята на планете? Или, возможно, он проведет третье сражение с Энтони Джошуа в клетке для ММА. Возможен бой с Джейком Полом в первом тяжелом весе, но Усику нужно сразиться с ним с одной рукой за спиной, чтобы сделать бой честным" – сказал Лапин.

Напомним, что ранее ESPN наградили лучшего боксера 2024 года.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Сергей Лапин
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