Менеджер Усика: Как только Александр отправит на пенсию Фьюри, он рассмотрит свои варианты

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, IBO и WBA Александра Усика (22-0; 14 КО) Сергей Лапин рассказал о будущих планах своего друга. Его слова цитирует talksport.com:

"Усик доказал, что он лучший боксер своего поколения. Как только Александр отправит на пенсию Тайсона Фьюри, он рассмотрит свои варианты. Возможно, Усик снова спустится в весе или, возможно, у него будут особые варианты. Это может быть боксерский ринг, клетка ММА или даже лига Bare Knuckle Fighting Championship Конора МакГрегора.

Вы можете представить, как Усик и Джон Джонс дерутся, чтобы доказать, что они самые опасные ребята на планете? Или, возможно, он проведет третье сражение с Энтони Джошуа в клетке для ММА. Возможен бой с Джейком Полом в первом тяжелом весе, но Усику нужно сразиться с ним с одной рукой за спиной, чтобы сделать бой честным" – сказал Лапин.