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Хирн дал прогноз на потенциальный бой Ломаченко-Дэвис

Бокс
Обновлено

Довольно здравое мнение

Хирн дал прогноз на потенциальный бой Ломаченко-Дэвис

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн дал прогноз на потенциальный поединок между чемпионом мира в легком весе по версии IBF Василием Ломаченко (18-3; 12 КО) и чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0; 28 КО).

"Это хорошее сражение. Джервонта показывает зрелищный бокс, но проигрывает много раундов. Так было против Мартина, Круза, Райана. Думаю, проигрывает раунды и Ломаченко, хотя тому, вероятно, придется выживать в определенные моменты в течение 12 раундов с Дэвисом. Но это конкурентный поединок. У Ломаченко прекрасный боксерский мозг. Джервонта будет проигрывать раунды, вопрос будет в том, доберется ли он до Ломаченко к концу боя. Думаю, ему это удастся. Это интересный поединок. Ломаченко, вероятно, будет вести в записках после 6 раундов, даже после 10. Если бой будет продолжаться 12 раундов, ставлю на Ломаченко. Но не считаю, что это произойдет" – сказал Хирн.

Напомним, что ранее менеджер Усика рассказал о дальнейших планах Александра.

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Василий Ломаченко Эдди Хирн Джервонта Дэвис
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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.07.2024 в 12:36
Сподіваюся, Девіс поб'є цього ваника
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.07.2024 в 12:36
Сподіваюся, Девіс поб'є цього ваника
Ответить
0
0

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