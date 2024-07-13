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Де Ла Хойя: Это прекрасный момент для Джервонты, чтобы сбросить Ломаченко с трона

Бокс
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Увидим, как оно будет

Де Ла Хойя: Это прекрасный момент для Джервонты, чтобы сбросить Ломаченко с трона

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился своими ожиданиями от потенциального поединка чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) против чемпиона по версии WBA Джервонты Дэвиса (30-0; 28 КО). Его слова цитирует ESNEWS:

"Это будет хороший поединок. Джервонта – молодой, а Лома немного потерял форму.

Я не вижу в этом неуважения, так происходит – тебя настигает старость. Это отличный момент для Дэвиса, чтобы сбросить Ломаченко с трона" – сказал промоутер.

Напомним, что ранее Хирн рассказал об ожиданиях от поединка Ломаченко-Дэвис.

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Василий Ломаченко Джервонта Дэвис
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